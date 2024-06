Avellino, presentati 100 nuovi bus per Air Campania

2 minuti per la lettura

Il governatore De Luca: «Campania all’avanguardia», presentati a Avellino altri 100 nuovi bus per Air Campania. Avranno il conta passeggeri.

AVELLINO – Sono stati presentati questa mattina ad Avellino 11 nuovi autobus di Air Campania, parte di un piano di ringiovanimento della flotta aziendale che ha già portato all’immissione in servizio di 379 nuovi veicoli negli ultimi tre anni. Alla cerimonia di consegna, che si è svolta presso l’Autostazione di Avellino, erano presenti il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il presidente della commissione regionale Trasporti Luca Cascone, il direttore generale di ACaMir Maria Teresa Di Mattia e l’amministratore di Air Campania Anthony Acconcia.

«Grazie agli investimenti della Regione Campania, abbiamo compiuto un significativo passo avanti. Garantendo ai cittadini servizi efficienti e di qualità – ha affermato Anthony Acconcia, amministratore di Air Campania –. L’approvazione del bilancio, con 840 mila euro di utile, e l’aggiudicazione dei Lotti 2 e 3 della gara europea per l’affidamento dei servizi minimi di TPL ad Avellino, Benevento e Caserta, rafforzano la nostra posizione come player regionale nel trasporto su gomma.

Ora dobbiamo guardare al futuro e continuare a lavorare per mantenere elevati standard di qualità e soddisfare le esigenze di mobilità della regione. Il prossimo passo è la transizione digitale: ad Avellino e Caserta sono iniziati i lavori per l’installazione delle paline intelligenti. Siamo pronti a guidare anche questo cambiamento. Che, grazie al progetto Intelligent Transport System della Campania, fortemente sostenuto dal Presidente De Luca, rivoluzionerà la mobilità, consentendo agli utenti di ottenere informazioni in tempo reale su orari di percorrenza ed eventuali ritardi», ha concluso Acconcia.

I NUOVI BUS PER AIR CAMPANIA PRESENTATI AD AVELLINO

I nuovi bus, che sono dotati di sistemi di videosorveglianza, infomobilità, contapasseggeri e sistemi digitali per la validazione dei ticket. Questi rappresentano un ulteriore passo avanti verso la modernizzazione del trasporto pubblico in Campania.

Gli undici i veicoli presentati sono: 4 bipiano Ayats Horizon a gasolio delle Officine Di Maio. 4 Indcar Mobi a metano (Cng) su base Iveco da 7 metri e 3 Vivacity, 8 metri a gasolio, della IIA. I nuovi bus coniugano efficienza, sicurezza, comfort, accessibilità e sostenibilità.

«Fino a una decina di anni fa viaggiamo su treni che erano dei carri bestiame e su degli autobus che erano sgangherati ed erano più fermi che in cammino. Oggi – dichiara il governatore De Luca- possiamo viaggiare su degli autobus che sono bellissimi. Che, danno respiro a industrie locali, a cominciare dall’Industria italiana autobus che vive situazioni di difficoltà».

Negli ultimi tre anni, ACaMir ha consegnato 379 nuovi veicoli ad Air Campania grazie al piano di ringiovanimento delle flotte aziendali voluto dalla Regione Campania. Questo ha permesso all’azienda di Tpl di avviare la dismissione dei bus con oltre 15 anni di servizio. Ma, anche di rinnovare il 50% del parco veicoli, che ad oggi conta 774 mezzi. Attualmente, l’età media degli autobus di Air Campania è di 9,4 anni, inferiore alla media nazionale di 9,7 anni (dati centro studi Asstra).