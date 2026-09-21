Benevento, piantagione di marijuana in pieno centro: Un arresto

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Guardia di Finanza ha scoperto in pieno centro cittadino a Benevento una piantagione di marijuana alta tre metri: un arresto.

BENEVENTO – Operazione antidroga della Guardia di Finanza nel capoluogo sannita. I finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno scoperto e sequestrato una piantagione di droga all’interno di un’abitazione situata nel centro della città, arrestando il responsabile.

IL BLITZ DEI FINANZIERI NELL’ABITAZIONE A BENEVENTO E IL SEQUESTRO DELLA PIANTAGIONE DI MARIJUANA

I militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno individuato l’area di coltivazione ricavata nel giardino di una casa. All’interno dell’immobile sarebbero state rinvenute ben 26 piante di marijuana. Alcune avrebbero avuto un’altezza superiore ai tre metri e tutte in un avanzato stato di vegetazione e fioritura. Oltre alla piantagione, l’intervento dei militari ha permesso di sequestrare materiale utile per la coltivazione e lo spaccio, tra cui fertilizzanti, bilancini elettronici di precisione, alcune dosi di cocaina pronte per la vendita e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.