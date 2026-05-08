Caserta, tentano il furto di un’auto: due arresti

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Beccati mentre tentavano il furto di un’auto: due arresti a Caserta, un 20enne e un 30enne colti in flagrante

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 30enne e un 20enne, provenienti dall’area napoletana, ritenuti responsabili del tentato furto di un’autovettura. In particolare, una pattuglia della Squadra Volante ha notato due autovetture ferme nel piazzale antistante l’ospedale Moscati: una con i fari spenti e il motore acceso, l’altra poco più distante, entrambe con il conducente a bordo. La presenza della volante ha innervosito uno dei due uomini che ha abbandonato l’auto, cercando di nascondersi dietro l’altra vettura.

I poliziotti hanno immediatamente fermato entrambi, accertando che era in corso un tentativo di furto di un’autovettura. Dalla perquisizione effettuata sull’auto in uso ai due malfattori sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, mentre il veicolo che stavano tentando di rubare presentava evidenti segni di effrazione sul blocchetto di accensione. I due uomini sono stati arrestati e sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Infine, per entrambi è stato proposto il foglio di via dal Comune di Aversa.