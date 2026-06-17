Castel Volturno, tragico incidente, 74enne in bici travolto e ucciso da auto

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Tragico incidente sulla statale Domiziana a Castel Volturno (Caserta), Luigi Esposito, 74enne, travolto in bici da auto condotta da donna 35enne. Deceduto alla Clinica Pineta Grande. Denunciata per omicidio stradale

Una nuova tragedia stradale insanguina la statale Domiziana nel tratto che attraversa Castel Volturno, in provincia di Caserta. Nella mattinata di lunedì 16 giugno, Luigi Esposito, anziano di 74 anni residente nella zona, è stato travolto e ucciso mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali in sella alla sua bicicletta.

74ENNE IN BICICLETTA, TRAVOLTO E UCCISO IN INCIDENTE

L’incidente si è verificato intorno alle ore 10:00 nei pressi di un noto bar lungo la Domitiana, al chilometro 33. Il 74enne stava attraversando la strada in bici quando è stato investito da una BMW X1 condotta da una donna di 35 anni, di origine polacca, identificata nelle indagini come K.M..

L’impatto è stato estremamente violento, Luigi Esposito ha sbattuto con la testa contro il parabrezza della vettura prima di essere scaraventato rovinosamente sull’asfalto. La dinamica è ancora in corso di accertamento completo.

LA MORTE IN OSPEDALE

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e la Polizia Municipale di Castel Volturno. L’anziano è stato trasportato d’urgenza alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in condizioni disperate. Purtroppo, qualche ora dopo il ricovero, il suo quadro clinico è peggiorato irreversibilmente e Luigi Esposito è deceduto per i traumi riportati dall’investimento.

INCIDENTE A CASTEL VOLTURNO, DONNA DENUNCIATA PER OMICIDIO STRADALE

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo d’indagine e ha inscritto nel registro degli indagati la donna alla guida. La 35enne K.M. di origine polacca è stata denunciata per omicidio stradale.

Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura e effettuati dalla Polizia Municipale di Castel Volturno, che ha acquisito le telecamere di sorveglianza cittadine. La cartella clinica del 74enne. Il cellulare dell’indagata. L’auto (BMW X1) coinvolta nel sinistro. La bicicletta della vittima

La donna, che si è fermata a prestare soccorso dopo l’incidente, ha avuto sequestrato il cellulare.

74ENNE TRAVOLTO IN BICI, SECONDO INCIDENTE A CASTELVOLTURNO

Questo tragico evento rappresenta la seconda morte per incidente stradale in pochi giorni a Castel Volturno. Lunedì 15 giugno, un 27enne infermiere dell’ospedale Cotugno di Napoli, tornava da una giornata al mare a Ischitella quando è rimasto vittima di un violento incidente in moto lungo il lungomare, perdendo il controllo del mezzo e schiantandosi contro un muro di un lido. Il giovane, nonostante indossasse regolarmente il casco, è morto a seguito delle contusioni e lesioni riportate.

del sinistro.