Maltempo in Campania, Ischia e Procida isolate

Stop a traghetti e aliscafi tra Napoli, Pozzuoli e le isole di Ischia e Procida, isolate, a causa del mare agitato e del forte vento da ovest. Disagi nei collegamenti per tutta la giornata di oggi sabato 10 gennaio

Ischia e Procida sono isolate da questa notte, venerdì 9 gennaio 2026, a causa delle avverse condizioni meteomarine che interessano il golfo di Napoli. Il forte vento da ovest, che ha soffiato fino a oltre 40 nodi, ha provocato onde alte fino a tre metri e mezzo, rendendo impraticabili gran parte dei collegamenti marittimi.

Tutti gli aliscafi diretti da Napoli e Pozzuoli verso Marina Grande (Procida), Ischia Porto e Forio sono fermi ai porti. Sospese anche le corse dei traghetti da e per Porta di Massa e l’approdo flegreo, almeno fino al primo pomeriggio. Nelle prime ore della mattina alcune partenze erano state effettuate, ma la situazione è rapidamente peggiorata.

Secondo le previsioni, il vento resterà sostenuto per l’intera giornata di oggi, sabato 10 gennaio 2026, e non si esclude un prolungamento dello stop ai collegamenti fino a sera. Chi ha necessità di viaggiare per mare è invitato a verificare in tempo reale la situazione sui siti ufficiali e sui canali informativi delle compagnie di navigazione.

Non perde tempo il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, che con un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ha disposto per oggi la chiusura del Cimitero e di Palazzo d’Avalos, simbolo dell’isola. «Il forte vento di ponente ha causato danni, e l’intensità del vento impone di tenere la massima prudenza per tutti gli spazi aperti», spiega.

Attenzione alta anche a Ischia: qui il mare ha completamento invaso il piazzale aragonese, nel borgo di Ischia Ponte, con disagi diffusi per attività commerciali e residenti.