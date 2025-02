2 minuti per la lettura

A Napoli, torna a splendere il murale di San Gennaro. Lo street artist Jorit restituisce alla città la sua icona urbana.

Napoli riabbraccia uno dei suoi simboli artistici più potenti. Il murale di San Gennaro realizzato dallo street artist Jorit, dopo anni di esposizione alle intemperie, è stato riportato al suo splendore grazie a un intervento di restauro, rinnovando il suo messaggio di speranza, forza e unità. L’operazione, fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi e sostenuta dal Comune di Napoli, ha permesso di preservare un’opera che non è solo un tributo al santo patrono, ma un vero e proprio manifesto di identità collettiva.

A Napoli, torna a splendere il murale di San Gennaro: un restauro per preservare l’identità collettiva

L’opera, realizzata nel 2015 sulla facciata di un edificio all’ingresso del quartiere Forcella, è ben più di un semplice murale. È un messaggio sociale e culturale, un ponte tra passato e presente che incarna l’identità e la resilienza della città. Come ha sottolineato Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, il restauro del San Gennaro di Jorit non è solo un’operazione artistica, ma un atto di tutela della memoria urbana.

«Questo murale non è solo un’opera d’arte, ma un messaggio vivo che attraversa il tempo, rinnovandosi senza soluzione di continuità, per continuare a raccontare la Napoli di oggi, nelle sue sfide, bellezze e potenzialità», ha dichiarato Locoratolo.

San Gennaro: il volto di un popolo

Il San Gennaro di Jorit non è il classico ritratto del santo patrono. Il suo volto è quello di un giovane operaio napoletano. Simbolo della gente comune, della fatica quotidiana e della speranza. Uno sguardo intenso rivolto al cielo, quasi a cercare forza e ispirazione per affrontare il futuro. Un’immagine potente, resa ancora più iconica dalle inconfondibili striature tribali rosso cupo che attraversano i volti dei suoi soggetti. È questa la firma stilistica di Jorit, che accomuna tutti i suoi ritratti e simboleggia l’appartenenza alla grande “Human Tribe”, l’umanità senza confini.

«Tutte le opere d’arte esposte all’aperto, dalle sculture alle facciate monumentali delle chiese, essendo soggette alle intemperie hanno bisogno di manutenzione», ha spiegato l’artista. Jorit ha espresso la sua soddisfazione per l’intervento di restauro. «Sono felicissimo che il Comune di Napoli abbia avuto la sensibilità di supportare e rendere possibile il restauro di ‘Gennaro’. Tra le opere che ho realizzato nella mia Napoli, è una di quelle a cui sono più legato».

Un punto di riferimento per cittadini e turisti

Situato a pochi passi dal Duomo di Napoli, il murale è diventato negli anni un punto di riferimento per cittadini e visitatori, inserendosi nel tessuto urbano come simbolo di un’arte che racconta, denuncia e unisce. Il ripristino dell’opera ribadisce il valore della street art non solo come espressione creativa, ma anche come elemento identitario e narrativo di una città che vive di storia, cultura e appartenenza.