Minacce alla figlia della premier Meloni: sospeso il professore

A Napoli, sospeso il professore che sui social aveva rivolto minacce alla figlia della premier italiana Giorgia Meloni. L’uomo ieri aveva tentato il suicidio.

NAPOLI – Sospeso, temporaneamente, il professore Stefano Addeo, docente del Liceo “Medi” di Cicciano a Napoli. Il professore nei giorni scorsi aveva rivolto minacce alla figlia della premier Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook. Dopo quelle definite intense pressioni pubbliche subite a seguito alle sue esternazioni, il docente lunedì 2 giugno 2025, ha tentato il suicidio. Oggi, 3 giugno 2025, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha formalizzato la sua sospensione cautelare.

La decisione, comunicata dal direttore scolastico regionale per la Campania, Ettore Acerra, mira a “garantire e tutelare la serenità della comunità scolastica”. La sospensione, di natura cautelare e facoltativa, sarà valida fino alla completa definizione del procedimento disciplinare già avviato, nel pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. In una nota diffusa dall’Ufficio Scolastico Regionale, si precisa che il provvedimento è stato adottato in seguito a quanto pubblicato dal docente sul suo profilo social, dando il via all’iter disciplinare. Ossia, la decisione di dichiararlo sospeso arriva il dopo che il professore sui suoi social aveva scritto delle frasi reputate minacce verso la figlia della premier Giorgia Meloni.