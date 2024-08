Rubano uno scooter e chiedono il riscatto. Due arresti a Napoli

2 minuti per la lettura

Notte turbolenta a Napoli, alcuni ragazzi rubano uno scooter e poi chiedono il riscatto: due gli arresti e due le denunce

NAPOLI – Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 agosto 2024, gli agenti del Commissariato Scampia, sono intervenuti in via Janfolla all’angolo via Miano per la segnalazione di due giovani vittime di rapina. Gli agenti sono tempestivamente accorsi sul posto durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa.

I poliziotti, giunti sul luogo, hanno appreso che due fratelli, mentre si trovavano a bordo di uno scooter, erano stati avvicinati da un gruppo di coetanei, anch’essi a bordo di scooter. Questi, dopo averli aggrediti fisicamente avvalendosi dell’utilizzo di un manganello telescopico, si erano appropriati del telefono cellulare di uno dei due e del motociclo.

Successivamente, i rapinatori, mediante il telefono sottratto, avevano contattato l’altro fratello, tramite un’app di messaggistica istantanea, chiedendo loro un’ingente somma di denaro per la restituzione dei beni sottratti.

L’immediata attività investigativa, esperita dagli agenti del Commissariato di zona, ha consentito di predisporre servizi di appostamento e controllo mirati all’individuazione degli autori dei reati; pertanto, gli operatori si sono presentati sul luogo prestabilito per lo scambio, nel parcheggio della metropolitana di Piscinola, dove, una volta individuati i presunti responsabili, li hanno raggiunti, bloccati e trovati in possesso del telefono sottratto e di un mazzo di chiavi risultate poi essere quelle del mezzo rapinato che i poliziotti hanno poi recuperato.

Ancora, dalle attività di seguito esperite dagli agenti è emerso che il mezzo rapinato era provento di furto. Per tali motivi, gli indagati, identificati per due ragazzi di 18 e 19 anni di Napoli, sono agli arresti arresti per rapina e tentata estorsione, mentre i due fratelli denunciati per ricettazione. Infine, lo scooter restituito al legittimo proprietario.