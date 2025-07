1 minuto per la lettura

Blitz anti-droga nel Napoletano: la Guardia di Finanza ha sequestrato due piantagioni di cannabis indica abilmente nascoste tra rovi e palizzate.

CASOLA DI NAPOLI (NAPOLI) – Blitz anti-droga della Guardia di Finanza nei Monti Lattari. Nelle scorse settimane, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, insieme al Reparto Operativo Aeronavale, hanno scoperto e sequestrato due vaste piantagioni di cannabis indica abilmente occultate nella fitta vegetazione montana.

Blitz anti-droga nel Napoletano: sequestrate due piantagioni di cannabis

L’operazione, condotta dalla Compagnia di Castellammare di Stabia con il supporto di un elicottero della Sezione Aerea di Napoli, ha permesso di individuare 43 piante, alcune alte fino a un metro e mezzo, nascoste tra rovi spinosi e palizzate di legno costruite ad hoc per bloccare ogni accesso all’area. Un sistema di difesa sofisticato che però non ha fermato l’intervento delle Fiamme Gialle, riuscite a superare le barriere naturali e artificiali per sequestrare l’intera coltivazione.

Le piante, ora sotto il controllo della Procura di Torre Annunziata, valgono sul mercato nero oltre 50.000 euro, un colpo duro per i trafficanti che avevano scelto la zona montuosa come base per l’illecita attività. Sono in corso indagini serrate per identificare i responsabili di questa coltivazione clandestina. L’operazione segna un passo importante nella lotta al narcotraffico nel territorio campano, confermando l’attenzione costante delle forze dell’ordine contro ogni forma di illegalità.