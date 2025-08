1 minuto per la lettura

Gioco illegale e scommesse, blitz a Gragnano. Operazione congiunta dei Carabinieri e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sequestrate slot e cambia monete.

GRAGNANO (NAPOLI) – Raffica di controlli e un sequestro rilevante nell’ambito della lotta al gioco illegale. I Carabinieri della stazione di Gragnano, in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno passato al setaccio diverse attività commerciali della cittadina in provincia di Napoli. L’obiettivo? Contrastare le scommesse non autorizzate e l’uso illecito di apparecchi da gioco.

Durante le ispezioni, in un bar del centro sono state rinvenute quattro videoslot non collegate alla rete telematica dell’Agenzia dei Monopoli, requisito indispensabile per il corretto tracciamento e la legalità del gioco. Le apparecchiature sono state immediatamente sequestrate, insieme a un dispositivo cambia monete e al suo contenuto in denaro. Il blitz rientra in un piano di controlli straordinari messo in atto sul territorio, mirato a stanare situazioni di illegalità e a proteggere i consumatori dai rischi connessi al gioco fuori controllo. L’attività degli inquirenti proseguirà anche nelle prossime ore, con verifiche a tappeto in altri esercizi sospetti.