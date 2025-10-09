Marigliano, carburante di contrabbando: sequestrati 56mila litri

1 minuto per la lettura

A Marigliano, di Napoli, sono stati sequestrati oltre 56 mila litri di carburante di contrabbando. Due le persone denunciate, scoperto un autoarticolato romeno.

MARIGLIANO (NAPOLI)– Duro colpo al contrabbando di gasolio in provincia di Napoli. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale questa mattina, 9 ottobre 2025, ha sequestrato a Marigliano due automezzi, una cisterna e oltre 56 mila litri di gasolio per autotrazione di contrabbando. Denunciando così due persone per ricettazione e violazione della normativa sulle accise. L’operazione è condotta dai militari del Gruppo di Nola. I finanzieri hanno individuato e controllato un autoarticolato telonato con targa romena fermo all’interno di un’area di parcheggio privata.

LA SCOPERTA DEL CARBURANTE DI CONTRABBANDO A MARIGLIANO: DOCUMENTI CONTRAFFATTI E CISTERNA PRONTA

Durante le verifiche, i finanzieri hanno, scoperto che il mezzo trasportava oltre 28 mila litri di gasolio stoccati in “cubotti” da mille litri ciascuno. L’autista, di origine romena, non è stato in grado di giustificare la legittima provenienza del prodotto, che era scortato da documentazione contraffatta. Nello stesso parcheggio, i militari hanno trovato un’autocisterna riconducibile a una società italiana, contenente ulteriori 28 mila litri di prodotto petrolifero, e una pompa pronta per il travaso del carburante tra i due mezzi.

DUE DENUNCIATI A PIEDE LIBERO

Al termine dell’attività, il gasolio, sottratto fraudolentemente al pagamento di IVA e accise, i finanzieri hanno provveduto a cautelarlo insieme agli automezzi e ai contenitori. Denunciati a piede libero alla Procura di Nola per ricettazione e reati in materia di accise. sia il conducente dell’autoarticolato e il rappresentante legale della società italiana proprietaria dell’autocisterna.