Donna accoltellata su un bus a Napoli: fermato l’aggressore

Napoli, donna accoltellata sul bus: panico tra i passeggeri. La vittima non è in pericolo di vita. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri.

NAPOLI – Momenti di paura ieri (6 marzo) a Napoli: una donna di 32 anni è stata accoltellata a bordo di un autobus del trasporto pubblico. L’aggressione è avvenuta in via Simone Martini, nel quartiere Vomero, su un mezzo della linea C32 dell’Azienda Napoletana Mobilità (ANM). Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – un 39enne napoletano residente nel quartiere Pianura – avrebbe colpito la vittima all’improvviso con un’arma da taglio. I due non si conoscevano e, al momento, non emergono motivi apparenti alla base del gesto. L’aggressione ha provocato il panico tra i passeggeri presenti sul bus.

La donna ha riportato ferite al volto e alle braccia, ma è rimasta cosciente durante i soccorsi. Trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, è stata ricoverata per le cure del caso: le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Immediato l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che sono riusciti a bloccare e fermare l’aggressore poco dopo l’attacco. L’uomo è stato preso in custodia e sono in corso gli accertamenti degli investigatori per chiarire la dinamica e le ragioni del gesto. Secondo quanto trapela dalle prime informazioni, il 39enne soffrirebbe di problemi psichici. Gli inquirenti stanno verificando la sua posizione e il suo stato di salute mentale.