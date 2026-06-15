Arzano, 17 arresti contro il clan della 167, tra estorsioni e usura

1 minuto per la lettura

Blitz dei Carabinieri a Arzano, misure cautelari contro il clan della 167, ritenuto vicino agli Amato-Pagano. Le accuse: associazione mafiosa, estorsione e usura.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito 17 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti al clan della 167 di Arzano, ritenuto articolazione locale degli Amato-Pagano. L’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda, contesta a vario titolo associazione mafiosa, estorsione aggravata e continuata, e usura.

ARZANO, ARRESTI PER ESTORSIONI E USURA

Le indagini hanno riguardato il biennio 2021-2022 e, secondo gli inquirenti, hanno raccolto gravi indizi su un sistema criminale che esercitava un controllo monopolistico sulle richieste estorsive ai danni di imprenditori e commercianti tra Arzano e i comuni vicini.

L’operazione si inserisce nel filone investigativo già avviato nei mesi precedenti, quando erano emersi elementi su una struttura camorristica attiva nell’area nord di Napoli e ancora capace di incidere sul territorio.

LA POTENZA DEL CLAN DELLA 167

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il clan della 167 avrebbe mantenuto la propria capacità di comando anche dall’interno del carcere, con alcuni vertici che avrebbero continuato a impartire ordini agli affiliati liberi sul territorio.

Un elemento centrale dell’inchiesta riguarda anche la disponibilità alla violenza, usata non solo contro gli obiettivi esterni ma pure per regolare i contrasti interni al gruppo, anche attraverso pestaggi tra sodali.

USURA ED ESTORSIONI, LA STRUTTURA DELLE INTIMIDAZIONI

Il clan della 167 viene considerato una formazione storicamente radicata ad Arzano e nei comuni limitrofi, nell’orbita del cartello Amato-Pagano.

Negli anni l’area è stata spesso al centro di operazioni contro estorsioni, spaccio e controllo del territorio, segno di una pressione criminale ancora molto forte sul tessuto economico locale.