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Napoli, droga in due case “collegate”: padre e figlio arrestati a Pianura. Sequestrati circa 3,5 kg di stupefacenti.

PIANURA (NAPOLI) – Un sistema di spaccio nascosto tra due abitazioni, movimenti continui di scooter e un quartiere osservato per giorni prima del blitz decisivo. I Carabinieri hanno arrestato a Pianura un padre e un figlio, di 73 e 42 anni, trovati in possesso di circa tre chili e mezzo di droga, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. L’operazione è scattata alle prime luci dell’alba (19 giugno) dopo una serie di appostamenti avviati dai militari, insospettiti dal via vai anomalo nella zona. Soste brevissime, soggetti sempre diversi e un flusso costante di veicoli a due ruote senza una destinazione apparente. Un quadro che ha portato all’attivazione di un servizio mirato, con il supporto del Nucleo Cinofili.

Napoli, padre e figlio arrestati con circa tre chili e mezzo di droga

Le attenzioni degli investigatori si sono concentrate su due appartamenti ritenuti collegati tra loro. Nel primo è stato trovato un 42enne già noto alle forze dell’ordine. Nascosta nel bagno, la droga: cocaina, crack e hashish, parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Complessivamente sono stati sequestrati circa 186 grammi di stupefacenti, insieme a due bilancini di precisione.

La scoperta più rilevante è avvenuta nell’abitazione del padre, un 73enne incensurato. Dietro l’apparente normalità dell’appartamento, in uno sgabuzzino nascosto da una scaffalatura, i Carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio deposito: 33 panetti di hashish per un totale di circa 3,3 chilogrammi. Nello stesso locale erano presenti una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento e 5.400 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Durante la perquisizione sono stati inoltre sequestrati due fucili detenuti legalmente dall’anziano. Padre e figlio sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e trasferiti in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.