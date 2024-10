Voto di scambio politico-mafioso, arrestato sindaco e vice sindaco a Poggiomarino

1 minuto per la lettura

Arrestato sindaco di Poggiomarino, vice sindaco e un imprenditore (tutti e tre ai domiciliari) nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Dda di Napoli

Arrestato il sindaco di Poggiomarino (NA), Maurizio Falanga e il vice sindaco Luigi Belcuore per voto di scambio politico-mafioso. Si tratta dell’accusa della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli che ha portato agli arresti domiciliari non solo dei due politici, ma anche dell’imprenditore Franco Carillo, ritenuto dall’antimafia l’intermediario tra politica e il boss Rosario Giugliano, alias ‘o minorenne. Rosario Giugliano, oggi collaboratore di giustizia, sin da quando era adolescente è stato un fedelissimo di Pasquale Galasso. Poco meno di un anno fa, nel corso del processo che lo vedeva imputato, rispondendo alle domande del pm Giuseppe Visone, Giugliano rivelò di aver influenzato il voto del 2020. Accuse che oggi hanno portato ai tre arresti.

Il sindaco Maurizio Falanga fu eletto con il 60% dei voti, guidando una coalizione di centrodestra con Forza Italia, Fratelli d’Italia e liste civiche. In quella occasione ha sconfitto lo sfidante Giuseppe Annunziata (PD). Secondo l’Antimafia, ottenne l’appoggio del clan Giugliano grazie all’intermediazione dell’imprenditore Franco Carillo, che candidò la sorella Maria nella lista civica Cambiamo insieme. Maria Carillo è assessore in carica e ma non è iscritta nel registro degli indagati.