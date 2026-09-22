Omicidio Di Lorenzo, confermato ergastolo per 2 esponenti del clan Mallardo

ROMA – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli nei confronti di Francesco Napolitano e Michele Olimpio, ritenuti esponenti apicali del clan Mallardo. L’ordine è avvenuto dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 17 settembre 2026 che ha confermato in via definitiva la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Mario Di Lorenzo, avvenuto a Giugliano in Campania il 12 ottobre 1996.

Le indagini, condotte dal Centro operativo DIA di Napoli tra il 2018 e il 2019 nell’ambito dell’operazione “Babele” e coordinate dalla Dda, hanno ricostruito i ruoli di Napolitano, indicato come mandante, e Olimpio, ritenuto esecutore materiale insieme a un terzo soggetto, poi divenuto collaboratore di giustizia e deceduto durante il processo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’omicidio sarebbe stato deciso dopo alcune violazioni delle “regole” del clan da parte della vittima, che aveva rivolto richieste estorsive a piccoli imprenditori nonostante il diniego del vertice dell’organizzazione.

La condanna all’ergastolo era stata pronunciata in primo grado nel 2021 e confermata in appello nel 2023, prima dell’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione nel 2024. La Corte di Assise di Appello di Napoli aveva nuovamente confermato la condanna il 3 novembre 2025.