Napoli: spara ai ladri in casa, ferito il vicino 22enne

1 minuto per la lettura

A Qualiano, in provincia di Napoli, spara ai ladri in casa ma rimane ferito da un proiettile vagante il vicino 22enne

È accaduto nella serata di ieri a Qualiano, in provincia di Napoli: un uomo scopre i ladri in casa e spara con la sua pistola, ne nasce un conflitto a fuoco e resta ferito un vicino di casa. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania e quelli della stazione di Qualiano sono intervenuti a via E.A. Mario per colpi d’arma da fuoco con una persona ferita.

Dopo attimi di concitazione i carabinieri hanno accertato da una prima sommaria ricostruzione che poco prima ignoti – verosimilmente topi d’appartamento – erano entrati in due abitazioni per effettuare un furto. A quel punto il proprietario di uno dei due appuntamenti – un 56enne – li avrebbe sorpresi ed avrebbe esploso alcuni colpi con la sua pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi avrebbe risposto al fuoco per poi fuggire con i complici a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Durante la sparatoria, però, colpito al piede sinistro da un proiettile vagante un 22enne che stava rincasando. La vittima è stata trasferita all’ospedale San Giuliano per l’intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno sequestrato la pistola del 56enne e lo hanno denunciato per lesioni personali e accensioni ed esplosioni pericolose. Acquisite le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, i militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, nel frattempo intervenuti sul posto, hanno rinvenuto 12 bossoli 9×21 e 4 bossoli 7,65.