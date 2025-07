Napoli: targa per Giogiò il 14enne morto per calcinacci alla galleria Umberto I

2 minuti per la lettura

Napoli ha omaggiato con una targa commemorativa Salvatore “Giogiò” Giordano, 14enne nella Galleria Umberto I nel 2014.

NAPOLI- La città di Napoli ha reso oggi un toccante omaggio a Salvatore Giordano, il quattordicenne che nel 2014 perse tragicamente la vita nella Galleria Umberto I. Una targa commemorativa è stata scoperta all’ingresso della Galleria da via Toledo, nel cuore del centro storico, in ricordo del suo eroico gesto: aver messo in salvo i suoi amici prima di essere colpito dalla caduta di un fregio dalla facciata. La notizia è stata diffusa dal Comune di Napoli, che ha accolto la proposta del consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais e dell’avvocato della famiglia Giordano.

Alla cerimonia di scoprimento della targa erano presenti il sindaco Gaetano Manfredi, la vicesindaca con delega alla Toponomastica Laura Lieto. C’erano il prefetto Michele di Bari, i familiari di Salvatore Giordano e il consigliere Paipais. Il sindaco Manfredi ha espresso parole di profondo cordoglio e riconoscimento. “Non possiamo colmare il dolore della famiglia, ma abbiamo voluto restituire, con l’intitolazione, la memoria di Salvatore. E, ricordare il ragazzo generoso che era, con il suo grande coraggio e senso del sacrificio. Questa targa è solo un riconoscimento etico da parte della città. Sosterrò la richiesta di giustizia dei genitori e faremo di tutto affinché non si perda il ricordo e questo sacrificio resti nel patrimonio morale della nostra città.”

GIOGIÒ PERSE LA VITA NELLA GALLERIA UMBERTO I DI NAPOLI, UNA TARGA ADESSO LO RICORDA DIVENTANDO SIMBOLO DI MEMORIA E DIGNITÀ

Anche il consigliere Gennaro Demetrio Paipais ha sottolineato l’importanza del gesto: “È un piccolo simbolo per onorare la memoria di Salvatore Giordano, in un momento storico in cui la Galleria Umberto è al centro di un’azione amministrativa finalizzata a recuperarne la dignità e il decoro.”La posa di questa targa non è solo un tributo alla memoria di un giovane eroe, ma anche un monito costante sull’importanza della sicurezza e della manutenzione del patrimonio cittadino, specialmente in un momento in cui la Galleria Umberto I è oggetto di interventi volti a restituirle l’antico splendore. Il ricordo di Salvatore Giordano rimarrà indelebile nel cuore di Napoli, simbolo di altruismo e coraggio.