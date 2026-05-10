Boscoreale, edificio a rischio crollo, evacuate 22 persone

1 minuto per la lettura

Paura a Boscoreale, edificio sgomberato per rischio crollo. Evacuati 8 nuclei familiari, 22 persone. Accertamenti sulla stabilità

NAPOLI – Notte di paura, quella tra sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, in provincia di Napoli, dove un edificio a rischio crollo è stato evacuato a Boscoreale. Ventidue persone, appartenenti a otto nuclei familiari, hanno lasciato le proprie abitazioni in via precauzionale dopo l’allarme lanciato dai residenti.

A far scattare l’intervento sono stati alcuni scricchiolii sospetti avvertiti all’interno del fabbricato, segnali che hanno indotto a richiedere verifiche urgenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno disposto lo sgombero immediato dell’edificio nella notte.

Il sindaco ha quindi firmato un’ordinanza per tutelare la pubblica e privata incolumità, vietando l’accesso e la permanenza nello stabile fino a nuove disposizioni. Le famiglie evacuate hanno trovato autonomamente una sistemazione temporanea.

La situazione è seguita con la massima attenzione anche dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, mentre sono in corso accertamenti tecnici per verificare le condizioni strutturali dell’immobile. Secondo le prime informazioni, nell’edificio erano in corso lavori di ristrutturazione, elemento che sarà oggetto di ulteriori verifiche.

Il caso resta sotto monitoraggio in attesa degli esiti delle verifiche sulla stabilità del fabbricato.