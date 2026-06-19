Cercola, fuga contromano e pistola lanciata dal Suv

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Inseguimento a Cercola, nel napoletano, Suv in fuga contromano per evitare i carabinieri. A bordo un minorenne alla guida e una pistola lanciata dal finestrino. Arrestato un 24enne

Paura a Cercola, nel Napoletano, dove un inseguimento tra carabinieri e un Suv in fuga ha seminato il panico tra le strade cittadine. Il bilancio è di un arresto e una denuncia.

Tutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio lungo via Matilde Serao. I militari dell’Arma hanno notato un Suv procedere a velocità sostenuta. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato una manovra improvvisa: prima una brusca frenata, poi la retromarcia e infine la fuga imboccando contromano via Aldo Moro.

Ne è nato un inseguimento ad alta tensione, proseguito fino a via Minzoni. Durante la corsa, uno degli occupanti del veicolo, seduto sul lato passeggero anteriore, ha lanciato una pistola dal finestrino nel tentativo di disfarsene.

Dopo alcune centinaia di metri, i carabinieri sono riusciti a bloccare il Suv. Alla guida è stato identificato un 17enne, già noto alle forze dell’ordine. A bordo anche un 19enne incensurato e un 24enne, anch’egli senza precedenti, ritenuto responsabile del gesto di aver gettato l’arma.

La pistola, una calibro 7,65 con colpo in canna e pronta all’uso, è stata recuperata dai militari. Per il 24enne sono scattate le manette: è stato arrestato e trasferito in carcere.

Il minorenne alla guida è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la provenienza dell’arma e le eventuali responsabilità degli altri occupanti del veicolo.