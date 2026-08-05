Campi Flegrei, vertice in Prefettura a Napoli con il ministro Piantedosi

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Vertice a Napoli guidato dal ministro Piantedosi con i sindaci dopo la scossa di magnitudo 4.7 dell’1 agosto 2926 ai Campi Flegrei.

NAPOLI — Si è aperta questa mattina presso la Prefettura di Napoli la vertice istituzionale dedicata all’emergenza nei Campi Flegrei, area duramente colpita dalla violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata lo scorso 1 agosto. A presiedere il tavolo di confronto è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, giunto nel capoluogo campano per fare il punto della situazione sui danni, sulla sicurezza delle infrastrutture e sulle strategie di prevenzione da adottare sul territorio.

CAMPI FLEGREI: VERTICI ISTITUZIONALI AL TAVOLO DELL’EMERGENZA CON IL MINISTRO PIANTEDOSI

Al summit partecipa una folta rappresentanza delle istituzioni locali e nazionali. Tra i presenti figurano il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, l’assessore regionale con delega alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto di Napoli Michele di Bari e il questore Maurizio Agricola. Imprescindibile anche la presenza del commissario straordinario di Governo per i Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, insieme ai primi cittadini dei comuni più esposti al bradisismo: i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.

Presenti infine i vertici provinciali dei Vigili del Fuoco e i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine operative nella zona. L’incontro mira a coordinare i prossimi interventi di verifica statica sugli edifici pubblici e privati, velocizzare le procedure di assistenza alla popolazione colpita dal sisma e perfezionare la risposta logistica del sistema di Protezione Civile di fronte al prosieguo dello sciame sismico che sta interessando la caldera flegrea.