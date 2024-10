Napoli, 16 enne arrestato in flagranza dopo due rapine alle poste

1 minuto per la lettura

Un 16enne di Giugliano in Campania è stato arrestato dai carabinieri dopo aver portato a termine due rapine nelle poste del casertano e napoletano.

SAN GIULIANO IN CAMPANIA (NAPOLI)- Un ragazzino di appena 16 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver messo a segno due rapine in poche ore ai danni di altrettanti uffici postali nel Casertano e nel napoletano. Il giovane, residente a Giugliano in Campania, è stato individuato e bloccato dai militari della Stazioni di Cesa e Parete.

Ad incriminarlo i fotogrammi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e a un’intensa attività di ricerca sul territorio. Secondo le risultanze investigative, il 16 enne, in coppia con un complice ancora identificato, armato di taglierino e volto coperto da una mascherina ffp2 avrebbe fatto irruzione negli uffici postali di Cesa e Crispano. Entrato negli ufficio postali avrebbe minacciato dipendenti e direttore facendosi così consegnare un bottino. I due colpi avrebbero fruttato nell’ufficio postale ci Cesa 1500 euro mentre in quello di Crispano i soldi rubati sono stati 1300.

Le indagini dei carabinieri, condotte in stretta collaborazione con Poste Italiane e la Procura dei Minorenni di Napoli, hanno permesso di risalire rapidamente alle fattezze fisiche e ai vestiti del ragazzo. Dalle immagini delle video sorveglianza è partita un’attività di ricerca sul territorio. E così, quando i carabinieri, sono andati a casa del 16enne, sapevano che avrebbero trovato qualcosa. Ed in effetti l’adolescente, residente a Giugliano in Campania, sembrerebbe esser stato trovato in possesso del taglierino usato. Sarebbe stata ritrovata anche una somma di danaro simile a quella delle due rapine alle poste rapinate. Per tali motivi è scattato l’arresto in flagranza.