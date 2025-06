Napoli, spari contro agenzia funebre

1 minuto per la lettura

A Napoli, nel quartiere Barra, ignoti hanno sparato contro un’agenzia funebre. Nessun ferito, indagini in corso sulla dinamica e matrice.

NAPOLI – Momenti di paura nella tarda serata di ieri nel quartiere di Barra, nella zona orientale di Napoli. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in Corso Sirena a seguito dell’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco che hanno danneggiato la vetrata esterna di un’agenzia di trasporti funebri. Secondo le prime rilevazioni effettuate dai militari, sarebbero stati almeno due i proiettili che hanno colpito la vetrina dell’attività commerciale.

Fortunatamente, al momento dell’agguato, non si registrano feriti. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno avviato i primi rilievi per raccogliere elementi utili alle indagini. Al momento, la dinamica dell’accaduto e la matrice del gesto restano sconosciute. Gli investigatori di Napoli stanno lavorando per chiarire se si tratti di un atto intimidatorio mirato o di altre motivazioni alle agenzia funebre. Le indagini sono in corso per fare piena luce sull’episodio e identificare i responsabili.