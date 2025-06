Carcere Nisida: agente Penitenziaria indagato per atti sessuali su minore

1 minuto per la lettura

Agente Polizia Penitenziaria del Carcere Nisida indagato per atti sessuali con minorenne detenuto. Rischia carcere, ministero promette tolleranza zero.

NAPOLI- Un agente scelto di Polizia Penitenziaria, in servizio presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, è attualmente sotto indagine per aver commesso atti sessuali con un minorenne detenuto in carcere. L’episodio risalirebbe a giugno 2025, quando il giovane detenuto avrebbe subito comportamenti inappropriati da parte dell’agente.

A seguito di un’attività investigativa condotta dal Nucleo Investigativo Centrale e dal Nucleo Investigativo Regionale di Napoli, l’agente è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Ministero della Giustizia ha reso noto la notizia, sottolineando la gravità del caso.

“Ho trasmesso notizia di reato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, investendolo degli accertamenti necessari e formulando richiesta di misure rigorose; si tratta infatti di un’ipotesi investigativa di inaudita gravità”, ha dichiarato il Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano.

Il Dipartimento ha immediatamente avviato tutte le procedure di legge, confermando la linea di tolleranza zero contro qualsiasi comportamento illecito all’interno delle strutture penitenziarie. La vicenda ha suscitato grande scalpore e preoccupazione, evidenziando l’importanza di un controllo rigoroso e di una gestione trasparente delle carceri minorili.