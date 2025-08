Ischia, sperona acquascooter della Polizia: arrestato 37enne

3 minuti per la lettura

A Ischia un 37enne è stato arrestato dopo aver speronato l’acquascooter della Polizia. La sua difesa sostiene che un video lo scagiona. Ferito un poliziotto.

FORIO (ISCHIA) – Scene da film d’azione ieri mattina, 2 agosto 2025, nella baia di San Francesco a Forio, sull’isola d’Ischia. Un uomo di 37 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire al sequestro della sua barca speronando un acquascooter della Polizia di Stato. Tutto è iniziato con un controllo di routine da parte della Guardia Costiera. I militari avevano accertato che l’imbarcazione dell’uomo era priva di assicurazione e pertanto da sottoporre a sequestro. Dopo il provvedimento, però, è arrivata una segnalazione alla Capitaneria: il proprietario era tornato a bordo e stava cercando di allontanarsi nonostante il fermo amministrativo.

Subito sono intervenuti due acquascooter della Polizia di Stato e una motovedetta della Capitaneria di Porto. Le forze dell’ordine hanno intercettato l’imbarcazione e intimato l’alt al conducente. L’uomo, tuttavia, non si è fermato e, a velocità sostenuta, ha speronato uno degli acquascooter, facendo cadere in acqua il poliziotto alla guida. L’agente, fortunatamente, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Rizzoli di Ischia, dove è stato medicato per ferite guaribili in cinque giorni.

Dopo la collisione la fuga del 37enne è giunta al termine: l’uomo è stato bloccato e, portato a terra, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A suo carico è scattata anche una denuncia per danneggiamento dei beni dello Stato, violazione dei sigilli e inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione. La sua imbarcazione è stata posta sotto sequestro mentre l’agente alla guida dell’acquascooter speronato è stato trasportato all’Ospedale Rizzoli di Ischia per le cure mediche: ne avrà per cinque giorni.

AVVOCATI: “FUGA E SPERONAMENTO ACQUASCOOTER POLIZIA A ISCHIA?LA VERITÀ IN VIDEO SU FB”

La vicenda, però, prende una piega inaspettata. Gli avvocati del 37enne, Sergio Pisani e Marco Cioffi, hanno rilasciato una dichiarazione all’ANSA sostenendo che il loro assistito non avrebbe né tentato la fuga né speronato volontariamente l’acquascooter. A sostegno di questa tesi, i legali affermano di essere in possesso di un video che il 37enne stava trasmettendo in diretta su Facebook. “Si tratta di un filmato – spiegano Pisani e Cioffi all’ANSA – che l’indagato stava trasmettendo in diretta su Facebook proprio nel momento in cui sono sopraggiunte le moto d’acqua della Polizia. Le immagini documentano in modo inequivocabile una dinamica profondamente diversa rispetto a quella riportata nei comunicati ufficiali e nei resoconti giornalistici”.

Il video è registrato da bordo dell’imbarcazione e riprende la navigazione, con la musica accesa, fino all’impatto frontale con una delle due moto d’acqua della polizia. Il filmato, proseguono i due legali, sarà regolarmente depositato domani. Sarà consegnato all’attenzione del Giudice incaricato della direttissima della 7 sezione del Tribunale di Napoli. “Affinché – dicono i legali- possa essere valutato con la dovuta attenzione e imparzialità”.

“È assurdo e preoccupante che il nostro assistito sia stato condotto in carcere per una dinamica come quella documentata fortunatamente in questo video. Approfondiremo a 360 gradi la vicenda, con l’obiettivo di far emergere tutta la verità”. Dicono ancora i due avvocati che si dicono pronti “a fare luce su quanto accaduto, anche e soprattutto nel confutare la dinamica descritta dell’impatto tra la moto il veicolo delle forze dell’ordine e il natante del nostro assistito”.