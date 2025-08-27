Quarto, lite per un motorino: 17enne accoltellato, arrestato 15enne

1 minuto per la lettura

A Quarto di Napoli, un 15enne è stato arrestato per aver accoltellato un 17enne dopo una lite per un motorino.

QUARTO (NAPOLI) – Una banale discussione per un motorino si è trasformata in un violento accoltellamento la notte del 27 agosto 2025, a Quarto. La vittima, un ragazzo di 17 anni, è stato ferito a coltellate in Corso Italia, nel cuore della movida locale. Sul luogo dell’aggressione sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che hanno arrestato un 15enne con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli investigatori, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Il 15enne avrebbe notato un gruppo di ragazzi seduti sul suo scooter parcheggiato e, infastidito, avrebbe chiesto loro di allontanarsi. La richiesta ha innescato una discussione che è rapidamente degenerata, culminando nell’aggressione. Il 17enne ferito è stato prontamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi: è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Nel frattempo, le indagini dei carabinieri proseguono senza sosta per fare piena luce sulla dinamica esatta dei fatti che ha portato all’arresto del 15 per aver accoltellato il 17enne dopo una lite per il motorino, e raccogliere ulteriori testimonianze.