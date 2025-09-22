Giugliano, 20enne accoltella il fratello: «è il preferito di nonno»

1 minuto per la lettura

A Giugliano, un 20enne accoltella il fratello 14enne per gelosia verso il nonno, confessando il gesto ai Carabinieri.

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) – Un 20enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Giugliano in Campania in provincia di Napoli dopo aver aggredito e ferito il fratello minore di 14 anni. L’episodio di violenza, avvenuto all’interno dell’abitazione familiare, sarebbe scaturito dalla gelosia.

GIUGLIANO, ACCOLTELA IL FRATELLO “È il prediletto del nonno”

La vittima, che porta lo stesso nome del nonno paterno, è stata accoltellata dal fratello maggiore. Il 20enne, dopo essere stato fermato, ha confessato ai militari di aver compiuto il gesto per far soffrire il nonno, a suo dire eccessivamente affezionato al minore. Il ragazzo di 14 anni ha riportato ferite da taglio al collo, sulle braccia e sulla spalla sinistra, giudicate guaribili in 30 giorni. Soccorso immediatamente dal 118, è stato trasportato in ospedale. Anche il 20enne ha riportato lievi ferite durante la colluttazione. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e trasferito nel carcere in attesa di giudizio.