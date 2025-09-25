Napoli, aggressione in Piazza Carlo III: 22enne ferito a coltellate

1 minuto per la lettura

A Napoli, aggressione a un 22enne, è stato ferito alla mano con accoltellate da sconosciuti in Piazza Carlo III. Indagini in corso.

NAPOLI – Notte di violenza a Napoli, dove un ragazzo di 22 anni ha subito un’aggressione da un gruppo di sconosciuti in Piazza Carlo III. Il giovane è stato accoltellato. Lo stesso ragazzo si è presentato all’ospedale Vecchio Pellegrini per farsi medicare le lesioni. Il 22enne, medicato per ferite da punta e da taglio alla mano, ha raccontato alla Polizia di Stato di essere stato avvicinato, poco prima di mezzanotte, da alcuni ragazzi che non conosceva. L’aggressione, ha riferito il giovane, sarebbe avvenuta senza un apparente motivo.

La Polizia, allertata dal personale sanitario dell’ospedale, ha subito avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Gli agenti del commissariato Montecalvario stanno lavorando per identificare gli aggressori e ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.