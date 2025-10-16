Hashish in auto e marijuana in casa, 41enne arrestato a Napoli

1 minuto per la lettura

Finanza arresta 41enne a Napoli: sequestrati oltre 330 grammi tra hashish in auto e marijuana a casa dopo un controllo nel Rione Traiano.

NAPOLI – La Guardia di Finanza ha messo a segno un nuovo colpo contro il traffico di stupefacenti nell’area occidentale di Napoli. Un uomo di 41 anni è stato arrestato in flagranza e condotto in carcere dopo essere stato trovato in possesso di oltre 350 grammi di droga tra hashish e marijuana, oltre a un coltello e un bilancino di precisione. L’operazione è scattata martedì sera nel rione Traiano, noto come una delle principali piazze di spaccio del quartiere Soccavo. I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego stavano conducendo un normale posto di blocco su strada quando hanno fermato un veicolo condotto dal 41enne.

NAPOLI, IL SEQUESTRO TRA AUTO E ABITAZIONE DI HASHISH E MARIJUANA

Durante il controllo del veicolo, i finanzieri hanno immediatamente trovato un primo carico sospetto: un panetto di hashish del peso di 100 grammi e, nascosto a bordo, un coltello con una lama di 8 centimetri. Il ritrovamento ha spinto i militari ad estendere le verifiche all’abitazione del 41enne, situata a Pozzuoli. La perquisizione domiciliare si è rivelata decisiva, consentendo di sequestrare ulteriore sostanza stupefacente: altri 233 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 333 grammi di stupefacente (100g di hashish e 233g di marijuana) e gli strumenti per lo spaccio. Il 41enne è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato e si trova ora recluso presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’attività rientra nel quadro dei controlli intensificati dalla Guardia di Finanza per contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire la sicurezza sul territorio.