Giugliano, trascina la compagna per i capelli e la picchia: Arrestato 42enne

Prima trascina la compagna per i capelli fuori dalla discoteca e poi la picchia: A Giugliano, arrestato quarantaduenne. La vittima, dopo due anni di violenze ha denunciato.

GIUGLIANO (NAPOLI) – Una serata trascorsa in un locale notturno si è trasformata nell’ennesimo episodio di terrore per una donna di 35 anni. L’aggressore, un uomo di 42 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri dopo aver trascinato la compagna fuori dalla discoteca e averla brutalmente picchiata con calci e pugni. La violenza è esplosa improvvisamente fuori dalla struttura. Davanti agli occhi dei presenti, l’uomo ha afferrato la donna per i capelli, trascinandola via con forza prima di scagliarsi contro di lei con violenza inaudita. Il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Arma, allertata dalla stessa vittima proprio mentre cercava disperatamente una via di fuga, ha permesso di bloccare l’aggressore prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

LA TRASCINA LA COMPAGNA DAI CAPELLI E LA PICCHIA: DUE ANNI DI VIOLENZE SISTEMATICHE A GIUGLIANO

La ricostruzione fornita dalla vittima agli investigatori ha rivelato un quadro di violenze: non si è trattato di un raptus isolato, ma del culmine di un inferno domestico durato due anni. La donna ha confessato che le aggressioni, fisiche e psicologiche, si concentravano soprattutto nei fine settimana, trasformando ogni weekend in un momento di angoscia. La 35enne non aveva mai trovato il coraggio di denunciare in passato per paura delle ritorsioni. La donna ha spiegato ai militari che questa volta il timore per la propria vita. E, soprattutto, per quella del proprio figlio, l’ha spinta a rompere il silenzio.

La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasferita all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente sotto osservazione per le lesioni riportate durante l’aggressione. L’uomo è stato condotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà ora rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.