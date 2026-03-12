Napoli, inseguimento da film ai Campi Flegrei: 4 arresti, uno era latitante

2 minuti per la lettura

Napoli, i Carabinieri arrestano 4 uomini dopo un folle inseguimento tra Monte di Procida e Bacoli: catturato Gennaro Rizzo, latitante da ottobre 2025.

MONTE DI PROCIDA (NAPOLI) – Una fuga folle, un testa-coda sotto scacco e il ritorno in cella di un uomo ricercato da mesi. È il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli e della Compagnia di Pozzuoli, che ha portato all’arresto di quattro uomini tra le strade di Monte di Procida e Bacoli. Tra gli arrestati spicca il nome di Gennaro Rizzo, 45 anni, latitante dallo scorso ottobre. L’uomo era sfuggito a due diverse misure cautelari: una del Tribunale di Velletri e l’altra di Napoli Nord, quest’ultima legata a una maxi-inchiesta su un’associazione a delinquere dedita a furti e truffe.

Tutto è iniziato in località Cappella, quando i militari hanno imposto l’alt a una Fiat 500X nera con a bordo quattro sospetti. Invece di fermarsi, il conducente ha dato gas, innescando un pericoloso inseguimento durato circa tre chilometri. La corsa è terminata bruscamente in via Fusaro, dove una seconda pattuglia ha sbarrato la strada ai fuggitivi. Il conducente della 500X, vistosi in trappola, ha tentato un’ultima manovra disperata con il freno a mano tirato.E un testa-coda che ha messo fine alla marcia. Mentre due uomini venivano bloccati sul posto. Gli altri due hanno tentato di dileguarsi a piedi tra le campagne di Bacoli, venendo però rintracciati poco dopo.

Le perquisizioni hanno svelato un vero e proprio kit professionale per colpi in abitazione con arnesi da scasso. C’erano 4 chiavi “topolino” e 14 chiavi universali per porte blindate. Una smerigliatrice, due pali in ferro e un passamontagna. E, Una paletta segnaletica del Comune di Napoli, probabilmente usata per simulare controlli.

DOPO L’INSEGUIMENTO AI CAMPI FLEGREI: I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI E IL TRASFERIMENTO DEL LATITANTE AL CARCERE DI NAPOLI

Mentre i tre complici (di 31, 27 e 23 anni) sono stati posti ai domiciliari per resistenza e favoreggiamento. Rizzo, INVECE, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Il 45enne deve rispondere dei reati contestati nelle precedenti ordinanze che lo vedevano come figura centrale in una rete di 38 indiziati per colpi nelle abitazioni.