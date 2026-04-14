Sparatoria San Giovanni a Teduccio: è grave il 28enne ferito

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Sparatoria a San Giovanni a Teduccio, 28enne incensurato è grave dopo esser rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco all’addome.

NAPOLI– La violenza torna a scuotere la zona orientale di Napoli. Una sparatoria avvenuta nel cuore di questa notte, 14 aprile 2026, in Piazza San Giovanni Battista ha lasciato a terra un giovane di 28 anni, incensurato, ora in lotta per la vita dopo un delicato intervento chirurgico. I fatti si sono consumati intorno all’una di notte nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco che lo hanno colpito alla gamba e, in modo più critico, all’addome. Trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, il 28enne è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza durante le ore notturne. Le sue condizioni restano monitorate dai sanitari, che mantengono la prognosi riservata data la gravità delle ferite riportate.

SPARATORIA A SAN GIOVANNI TEDUCCIO, INDAGINI LAMPO: SOSPETTATI GIÀ IDENTIFICATI I PRESUNTI RESPONSABILI

Sul luogo dell’accaduto e presso il presidio ospedaliero sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle Volanti. Il coordinamento delle indagini è passato nelle mani degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli, che hanno immediatamente dato il via ai rilievi tecnici. Gli inquirenti hanno già acquisito e analizzato i filmati delle telecamere presenti nella piazza e lungo le vie di fuga. Grazie all’analisi delle immagini e ad alcune testimonianze, sarebbero già stati identificati i primi sospettati coinvolti nel raid. Resta da chiarire il movente dietro l’agguato, reso ancora più inquietante dal fatto che la vittima risulti essere incensurata.