Napoli, aggressione brutale al titolare di un pub è in pericolo di vita

2 minuti per la lettura

A Napoli il 50enne titolare del pub “The Queen – Gin & Beer” colpito al volto con un pugno da uno sconosciuto. Cadendo, ha sbattuto la testa su un gradino. Operato d’emergenza al Cardarelli, è in fin di vita

Una violenta aggressione ha sconvolto la notte del Vomero. Poco dopo la mezzanotte, di ieri lunedì 15 giugno 2026, in via Giambattista Ruoppolo, all’esterno del locale “The Queen – Gin & Beer”, il titolare del pub, un imprenditore di 50 anni, è stato colpito al volto con un violento pugno da uno sconosciuto, per poi dileguarsi nella notte.

NAPOLI, AGGREDITO AL VOMERO TITOLARE DI UN PUB

Secondo la prima ricostruzione degli Carabinieri della Compagnia Vomero, il cinquantenne sarebbe stato affrontato da un uomo sconosciuto in un alterco nato per motivi ancora in corso di accertamento. Al culmine della lite, l’aggressore ha sferrato un pugno al volto del proprietario, che ha perso l’equilibrio e, cadendo all’indietro, ha sbattuto violentemente la testa contro un gradino.

È proprio questa caduta che ha causato le lesioni gravissime: il 50enne è stato trasportato cosciente ma in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli da i sanitari del 118.

OPERATO D’URGENZA È IN PERICOLO DI VITA

Le condizioni del titolare del locale sono peggiorate rapidamente, operato d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia del Cardarelli, dove ha ricevuto un delicato intervento neurochirurgico.

Attualmente è ricoverato in terapia intensiva in pericolo di vita, sospeso tra la vita e la morte: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

TITOLARE DI PUB AGGREDITO, LE INDAGINI

A indagare sulla vicenda sono i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, Compagnia Vomero, che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’aggressione. Setacciando la zona per trovare testimoni. Acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private di via Ruoppolo

L’obiettivo è dare un volto e un nome all’aggressore, che ha colpito e poi sparito nella notte. Le cause dell’aggressione sono ancora al vaglio degli inquirenti.