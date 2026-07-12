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Napoli, ragazzo 14enne accoltellato nella notte, è ricoverato al Cto con una ferita da taglio. Indaga la Polizia.

NAPOLI — Ancora un episodio di sangue che vede coinvolti i giovanissimi nelle strade della città. Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato d’urgenza nel corso della notte presso l’ospedale Cto (Centro Traumatologico Ortopedico) di Napoli, dove è giunto con una profonda ferita da arma da taglio. Il minorenne, immediatamente preso in cura dal personale sanitario del pronto soccorso, si trova tuttora all’interno della struttura ospedaliera per ricevere le terapie necessarie. Nonostante la gravità della lesione subita, i medici hanno fortunatamente escluso il pericolo di vita.

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Sull’esatta dinamica dell’accoltellamento vige al momento il massimo riserbo. Gli investigatori sono al lavoro per tentare di ricostruire i minuti antecedenti al ferimento e per stabilire il luogo esatto in cui è avvenuta l’aggressione, oltre che per accertare se il quattordicenne sia rimasto vittima di una lite tra coetanei o di un tentativo di rapina finito nel sangue.

GLI ACCERTAMENTI AFFIDATI AL COMMISSARIATO ARENELLA

Le indagini sono state ufficialmente affidate alla Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato Arenella stanno conducendo i primi rilievi e nelle prossime ore, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, proveranno ad ascoltare il giovane – non appena le sue condizioni lo renderanno possibile – e gli eventuali testimoni, oltre a verificare l’esistenza di telecamere di videosorveglianza nella zona del sinistro.