Agguato a Torre del Greco: Netturbino ferito a colpi d’arma da fuoco

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Agguato a Torre del Greco dove un netturbino è stato ferito alle gambe da uno sconosciuto incappucciato: indaga la Polizia di Stato.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) — Un grave episodio di cronaca ha scosso la comunità di Torre del Greco, in provincia di Napoli. Nella serata di ieri, 30 luglio 2026, un netturbino è stato ferito alle gambe da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. Stando alle prime informazioni e a quanto riferito dalla stessa vittima, l’uomo si trovava in via Sardegna quando è stato avvicinato da un individuo con il volto completamente coperto. Senza lasciargli il tempo di reagire, l’aggressore ha estratto una pistola e ha esploso alcuni colpi indirizzati agli arti inferiori dell’operatore ecologico, per poi darsi immediatamente alla fuga e far perdere le proprie tracce.

I SOCCORSI AL NETTURBINO E LE INDAGINI DELLA POLIZIA SULL’AGGUATO A TORRE GRECO

Nonostante le ferite riportate, il netturbino è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale “Maresca” di Torre del Greco con mezzi propri. I medici dell’ambulatorio gli hanno prestato le prime cure: fortunatamente le sue condizioni non risultano critiche e l’uomo non è in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno avviato i rilievi sul luogo dell’agguato e stanno analizzando la versione fornita dalla vittima. Gli investigatori stanno così cercando di ricostruire il movente e risalire all’identità del responsabile.