Castellammare, ragazzo 14enne salva la madre dalle botte del padre: 35enne arrestato

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Castellammare, ragazzo 14enne salva la madre dalle botte del padre: il trentacinquenne viene arrestato dai Carabinieri e incarcerato.

CASTELLAMMARE DI STABIA — Un gesto di grande coraggio ha evitato che una violenta lite familiare si trasformasse in una tragedia ben più grave. A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un ragazzino di soli 14 anni è intervenuto con determinazione per difendere la madre dalla furia cieca del padre, permettendo l’arrivo dei soccorsi e l’arresto dell’aggressore. Il drammatico episodio si è consumato all’ora di cena all’interno delle mura domestiche. Un uomo di 35 anni ha dato vita a un acceso diverbio con la moglie, una donna di 44 anni, accusandola ingiustamente di tradimento.

CASTELLAMMARE, L’INFERNO DENTRO CASA E IL CORAGGIO DEL RAGAZZO CHE SALVA LA MADRE

In pochi istanti le urla sono sfociate in un’aggressione fisica: l’uomo si è scagliato con violenza contro la coniuge, colpendola ripetutamente. Nel bel mezzo del pestaggio, il figlio quattordicenne della coppia ha trovato la forza di reagire, interponendosi tra i genitori per fare da scudo alla madre e interrompere la violenza. Nel frattempo è scattata la chiamata di emergenza al 112. I Carabinieri della sezione radiomobile sono giunti tempestivamente sul posto, riuscendo a fare ingresso nell’appartamento e a bloccare il 35enne prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

TRASPORTO IN OSPEDALE E AMMANETTAMENTO

La donna è stata subito soccorsa dal personale sanitario e trasportata d’urgenza in ospedale. I medici le hanno riscontrato contusioni multiple su tutto il corpo e un trauma cranico causato dalle botte ricevute. Durante le fasi della perquisizione e del controllo all’interno dell’abitazione, i militari dell’Arma hanno inoltre rinvenuto nella disponibilità dell’uomo un paio di dosi di marijuana. Il 35enne è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo poi è stato trasferito presso la casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.