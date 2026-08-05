Napoli, 12enne accoltellato dopo una lite con un coetaneo

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Una lite che ha portato a un violento scontro tra coetanei e un 12 accoltellato è ricoverato in ospedale con una doppia ferita all’addome

Una lite tra ragazzini finita nel sangue alla periferia est di Napoli. Un 12enne è stato ricoverato dopo un violento scontro con un coetaneo, avvenuto nel Rione Conocal di Ponticelli. Il minore si trova attualmente in osservazione e non sarebbe in pericolo di vita, mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Doppia ferita all’addome prodotta da arma da taglio per il 12enne: accoltellato al Rione Conocal di Ponticelli, alla periferia est di Napoli. Il minore è ora ricoverato presso l’ospedale Villa Betania. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il minore avrebbe litigato con un coetaneo. Il giovane rimane in osservazione, non in pericolo di vita. Le indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.