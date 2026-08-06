Minacce di morte al sindaco di Striano: arrestato 67enne

1 minuto per la lettura

Minacce di morte al sindaco di Striano: arrestato ai domiciliari un 67enne che voleva bloccare i lavori su un terreno confiscato.

STRIANO (NAPOLI) – Un episodio d’intimidazione ai danni delle istituzioni locali porta all’arresto di un uomo di 67 anni a Striano. I Carabinieri della stazione locale hanno eseguito oggi 6 agosto 2026 un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata, ponendo l’indagato agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’accusa contestata dalla Procura oplontina è quella di minaccia ad un corpo politico o amministrativo. I fatti risalgono allo scorso 8 luglio, quando il sindaco di Striano, Giulio Gerli, si era recato presso un terreno confiscato alla criminalità per effettuare un sopralluogo tecnico. L’area era stata destinata dall’amministrazione comunale alla realizzazione di un centro di accoglienza per animali d’affezione e i lavori erano regolarmente in corso. Durante l’ispezione, l’autovettura su cui viaggiava il primo cittadino come passeggero è stata affiancata e bloccata da un altro veicolo.

MINACCE AL SINDACO DI STRIANO PER BLOCCARE IL PROGETTO COMUNALE

A bordo della vettura si trovava il 67enne, padre dell’ex proprietario del fondo confiscato. Come ricostruito nella nota ufficiale della Procura di Torre Annunziata, l’uomo, dopo aver abbassato il finestrino, ha rivolto al primo cittadino pesanti e gravi minacce di morte, finalizzate chiaramente a intimidirlo e a far interrompere i lavori per il progetto pubblico. Le indagini scattate immediatamente dopo la denuncia hanno consentito di chiudere il cerchio in poche settimane. Determinante per l’identificazione dell’aggressore è stato il riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso sindaco Gerli e da alcuni testimoni presenti al momento dell’aggressione verbale. L’uomo si trova ora rinchiuso nella propria abitazione sotto il controllo del dispositivo elettronico.