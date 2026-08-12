Napoli, tentata rapina in centro: banditi sparano contro un’auto

1 minuto per la lettura

Tentata rapina con sparatoria a Napoli: malviventi in scooter affiancano un’auto e sparano in via Salvator Rosa.

NAPOLI- Momenti paura oggi, 12 agosto 2026, in via Salvator Rosa, a Napoli, dove una tentata rapina a mano armata è sfociata nell’esplosione di colpi d’arma da fuoco in pieno giorno. Secondo una prima e sommaria ricostruzione effettuata dagli investigatori, un commando di malviventi a bordo di uno scooter ha affiancato un’automobile in transito, intimando al conducente di fermarsi sotto la minaccia delle armi. La vittima, tuttavia, mantenendo la freddezza necessaria, ha effettuato una manovra repentina per divincolarsi e guadagnare la fuga. È stato in quel momento che i banditi, frustrati dalla reazione dell’automobilista, hanno aperto il fuoco esplodendo due colpi verso il veicolo.

NESSUN FERITO E INDAGINI IN CORSO SULLA TENTATA RAPINA A NAPOLI

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile, che hanno transennato l’area ed eseguito i rilievi tecnico-scientifici per repertare i bossoli e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Le indagini dell’Arma sono attualmente in corso e si concentrano anche sull’acquisizione delle immagini dai sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’identità dei malviventi.