Torre Annunziata, sequestrati 223 chili di sigarette di contrabbando: un arresto

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Torre Annunziata: i Baschi Verdi hanno sequestrano oltre 223 chili di sigarette di contrabbando. Arrestato un uomo.

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI)- Un imponente quantitativo di tabacchi lavorati esteri di contrabbando è stato sottratto al mercato illecito dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. Nel corso di un blitz condotto a Torre Annunziata, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro oltre 223 chili di sigarette, ponendo fine a un’articolata attività di stoccaggio e vendita abusiva. L’operazione è stata portata a termine dai militari della Compagnia Pronto Impiego di Napoli, i cosiddetti “Baschi Verdi”, impegnati in un servizio di controllo del territorio orientato al contrasto dei traffici illeciti nei quartieri più a rischio della città oplontina.

Tra le zone monitorate vi era anche il “Parco Penniniello”, dove l’attenzione degli investigatori è stata attirata da un uomo a bordo di una bicicletta elettrica, intento a trasportare diversi borsoni voluminosi. Alla vista della pattuglia, il soggetto ha tentato una rapida fuga per eludere il controllo. Prontamente inseguito e bloccato dai finanzieri, l’uomo è stato trovato in possesso di oltre otto chili di “bionde” prive del sigillo dello Stato.

TORRE ANNUNZIATA: LA PERQUISIZIONE IN CASA, IL DEPOSITO ABUSIVO DI SIGARETTE CONTRABBANDO E L’ARRESTO

Dagli accertamenti di rito è emerso che il fermato era già gravato da precedenti specifici nel settore del contrabbando. Tale elemento ha indotto i Baschi Verdi ad estendere immediatamente le verifiche e la perquisizione presso la sua abitazione poco distante. All’interno dell’immobile, i militari si sono trovati di fronte a un vero e proprio deposito abusivo. In diverse stanze della casa erano infatti stipate centinaia di stecche di sigarette di varie marche estere, per un peso complessivo di oltre 223 chili. L’intero carico di tabacco illecito è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato arrestato e posto ai domiciliari.