Napoli, sequestrati 2 kg di hashish e tre pistole con munizioni, un arresto

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I Finanzieri hanno proceduto a Napoli all’arresto di una persona trovata in possesso presso dei locali di sua pertinenza di 2 kg di hashish, alcune dosi di marijuana e tre pistole con relative munizioni e matricola abrasa

NAPOLI – Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un cittadino italiano, sequestrando contestualmente circa 2 chilogrammi di hashish.

Inoltre, le Fiamme Gialle hanno, nel corso di successivi controlli e perquisizioni come vedremo, rinvenuto e sequestrato ben tre pistole pronte all’uso con matricola abrasa, complete di caricatori e relative munizioni, nonché diverso materiale presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi di droga da vendere poi al dettaglio.

L’attività ha consentito ai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore di individuare un soggetto, scoperto poi essere incensurato, trovato in possesso di 15 grammi di marijuana presso la propria attività commerciale di ortofrutta sita in Napoli. La successiva perquisizione di un box garage nella sua disponibilità a Casavatore (sempre in provincia di Napoli) ha portato all’ulteriore sequestro di circa 2 chilogrammi di hashish e materiale destinato al confezionamento della sostanza stupefacente.

L’estensione delle operazioni all’abitazione e a un ulteriore pertinente garage dell’indagato ha permesso ai militare di fare ulteriori scoperte. I finanziari hanno, infatti, trovato le tre pistole con matricola abrasa, complete di caricatori e relativo munizionamento, cui s è accennato in precedenza. Al termine delle attività, il responsabile è finito in arresto in flagranza di reato e trasferito presso la Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Napoli Nord.