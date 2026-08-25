Napoli, a 17 anni scappa al controllo e si schianta contro un palo: È grave

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A Napoli una 17enne a bordo di uno scooter senza casco scappa al controllo della polizia, si schianta contro un palo. Il ragazzo è ricoverato in grave condizioni al Cardarelli.

NAPOLI – Una rocambolesca fuga dai controlli della Polizia di Stato si è trasformata in tragedia nella tarda serata di ieri a Napoli. Un giovane di diciassette anni si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita all’ospedale “Cardarelli”, a seguito dei gravi traumi riportati nello schianto con il suo scooter contro un palo della luce e un muro di cinta.

NAPOLI, SCAPPA AL CONTROLLO DELLA POLIZIA

I fatti sono scattati nei pressi di un impianto di carburanti in via Scarfoglio, dove gli agenti del Commissariato Bagnoli avevano notato tre persone a bordo di due scooter e si erano avvicinati per effettuare un controllo di routine. Alla vista delle divise, il diciassettenne ha improvvisamente accelerato dando vita a una prima fuga, interrotta momentaneamente dai poliziotti in via Antignana. Tuttavia, mentre gli agenti stavano scendendo dalla volante per identificarlo, il ragazzo è ripartito a tutta velocità a bordo del mezzo a due ruote, riuscendo temporaneamente a far perdere le proprie tracce.

LO SCHIANTO E IL RICOVERO IN CODICE ROSSO

La corsa del giovane si è conclusa drammaticamente pochi istanti dopo. Percorrendo la strada a forte velocità e senza indossare il casco protettivo., il minore ha perso così il controllo dello scooter, andandosi a schiantare prima contro un palo dell’illuminazione pubblica e finendo poi la corsa contro il muro di cinta di una concessionaria. I poliziotti lo hanno ritrovato poco più tardi riverso a terra in gravi condizioni. Soccorso d’urgenza dai sanitari del 118, il diciassettenne è stato trasportato in codice rosso al nosocomio partenopeo, dove i medici mantengono la prognosi riservata.