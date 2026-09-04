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A Marano in fiamme l’auto di un disabile dopo liti per il parcheggio riservato: la vittima chiede tutela e giustizia.

MARANO DI NAPOLI – Una sequenza di tensioni verbali culminata in un pesante atto intimidatorio. A Marano, nel Napoletano, un’automobile appartenente a una persona con disabilità è stata completamente distrutta da un incendio doloso nei giorni scorsi. Il rogo, domato solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, ha rischiato di propagarsi alle abitazioni adiacenti, evitando per poco conseguenze ben più gravi per i residenti.

La vittima del raid si chiama Raffaele. Stando a quanto ricostruito, l’uomo affrontava da tempo discussioni quotidiane con diversi automobilisti che occupavano impropriamente e senza alcun titolo lo stallo di sosta a lui riservato davanti a casa. Un braccio di ferro costante per la difesa di un diritto basilare, sfociato poi nella distruzione del veicolo di famiglia.

AUTO IN FIAMME A MARANO: LE DHIARAZIONI DELL’UOMO DISABILE E L’APPELLO ALLE FORZE DELL’ORDINE

«Ho paura per me e per la mia famiglia, temo che queste persone non si fermino all’automobile e che possa accadere qualcosa di ancora più grave», ha dichiarato Raffaele lanciando un appello disperato alle istituzioni e agli investigatori. «Chiedo tutela e protezione alle forze dell’ordine affinché facciano luce su quanto accaduto e individuino i responsabili. Siamo in gravissima difficoltà: quella era la nostra unica macchina e non possiamo permettercene un’altra».

IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E LE INDAGINI

All’indomani dell’attentato, la vittima si è rivolta all’associazione “La Battaglia di Andrea”, realtà impegnata nella tutela delle persone con disabilità, che ha preso in carico la vicenda affiancata dall’Associazione Autismo Aps di Marano e dall’avvocato Sergio Pisani. «Conosciamo molto bene questa situazione, anche a noi è capitato più volte di subire atti vandalici per aver difeso gli stalli riservati», ha evidenziato Asia Maraucci, presidente de “La Battaglia di Andrea”. «Siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell’ordine e certi che riusciranno a individuare quanto prima i colpevoli». Le indagini sono attualmente in corso per risalire agli esecutori materiali dell’incendio e verificare la matrice dell’atto intimidatorio.