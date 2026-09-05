Napoli, 17enne accoltellato al polpaccio: Indagini in corso

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Un diciassettenne è stato accoltellato al polpaccio vicino ai distributori automatici a Napoli: sette giorni di prognosi ad Acerra.

Nelle prime ore della serata di ieri, 4 settembre 2026, a Casalnuovo si è consumato l’ennesimo episodio di violenza tra i giovanissimi nell’area orientale di Napoli. Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito a seguito di un’aggressione a colpi di fendente avvenuta nei pressi di un locale adibito a distributori automatici di cibo e bevande, lungo via Nazionale delle Puglie. Secondo quanto ricostruito al momento, l’allarme è scattato immediatamente dopo la violenta aggressione. Quando i carabinieri sono giunti sul luogo dell’accaduto per avviare le verifiche del caso, tuttavia, non hanno trovato il giovane. Il 17enne, infatti, si era già allontanato dal posto insieme al padre per raggiungere celermente la casa di cura Villa dei Fiori di Acerra.

ACCOLTELLATO A NAPOLI, GLI INVESTIGATORI CONTROLLANO LE TELECAMERE PER RICOSTRUIRE

I sanitari della struttura ospedaliera gli hanno prestato le prime cure per una ferita da taglio riportata al polpaccio sinistro, giudicata guaribile con una prognosi di 7 giorni. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti e le indagini per fare piena luce sull’episodio. Al vaglio degli investigatori ci sono le testimonianze di eventuali presenti e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica del ferimento e identificare i responsabili.