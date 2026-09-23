Napoli, cocaina nei contenitori dei medicinali e 2 chili di droga in casa: arrestato

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Nello zaino nascondeva cocaina nei contenitori dei medicinali, in casa oltre 2 chili di droga: arrestato 38enne a Napoli

Un 38enne è stato arrestato a Ischia dai Carabinieri con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. L’operazione, nata da un controllo insospettito nei pressi di un parcheggio, ha permesso di sequestrare ingenti quantità di cocaina, hashish e marijuana, oltre a quasi 10.000 euro in contanti.

I Carabinieri della Compagnia di Ischia, Napoli, hanno arrestato un 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di droga. L’uomo aveva parcheggiato il suo scooter a pochi metri dai militari e il suo atteggiamento sfuggente ha insospettito i militari che hanno effettuato un controllo. All’interno dello zaino, nascosti dentro 2 contenitori di medicinali da banco, i carabinieri hanno trovato 18 involucri di cocaina.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del 38enne. Tra il soggiorno e la camera da letto nascosti 18 panetti di hashish per un totale di un chilo e 700 grammi, 5 buste sottovuoto con dentro marijuana dal peso totale di 740 grammi e 222 involucri di cocaina. Trovato anche del materiale per il confezionamento e 9.650 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Il 38enne è stato arrestato.