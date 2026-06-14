Nola, bimba di 15 mesi ricoverata per avvelenamento da cocaina

1 minuto per la lettura

Nola, la piccola, una bimba di solo 15 mesi, trasferita d’urgenza da Nola all’ospedale Santobono dopo un malore. Esami tossicologici positivi a cocaina e THC

Una bambina di un anno e tre mesi è ricoverata al Santobono di Napoli dopo il trasferimento d’urgenza dall’ospedale di Nola in seguito a un malore improvviso. Gli esami tossicologici avrebbero evidenziato la presenza di cocaina e THC, il principio attivo della cannabis, in un quadro clinico che i sanitari stanno monitorando con attenzione.

NOLA, BIMBA DI 15 MESI POSITIVA ALLA COCAINA

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, la pista più accreditata è quella di un contatto accidentale con la sostanza stupefacente in ambito domestico, ma le circostanze dell’assunzione restano ancora da chiarire. Gli investigatori stanno verificando se la piccola abbia ingerito o inalato la droga dopo aver trovato residui o materiale contaminato in casa.

LE INDAGINI

Il caso è seguito dalla procura di Nola e dagli agenti del commissariato Vomero, che hanno disposto accertamenti e una perquisizione nell’abitazione familiare. Al momento non risultano indagati e, secondo le fonti, nella casa non sarebbe rinvenuta sostanza stupefacente durante i controlli.

LE CONDIZIONI DELLA BIMBA

La bambina, secondo le ricostruzioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita, ma resterà ricoverata ancora per alcuni giorni per completare il percorso di cura e osservazione. L’attenzione dei medici resta alta, mentre gli inquirenti lavorano per definire con precisione come sia avvenuto il contatto con la droga