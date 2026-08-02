Campi Flegrei, la terra torna a tremare: nuove scosse di terremoto e oltre 300 sfollati

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Campi Flegrei: nuove scosse di terremoto questa mattina, 2 agosto 2026, salgono a oltre trecento gli sfollati a Pozzuoli, riaperto il porto commerciale dopo le opportune verifiche.

POZZUOLI (NAPOLI)— Nessuna tregua sul fronte bradisismico nei Campi Flegrei. Dopo la chiusura dello sciame sismico avvenuta nella serata di ieri, la terra è tornata puntualmente a tremare durante le prime ore di questa mattina. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un primo evento tellurico alle 06:50 con magnitudo 2.0 e un ipocentro localizzato a 2,2 chilometri di profondità. A breve distanza, alle 07:45, è seguita una seconda scossa di magnitudo 1.5, con un epicentro ancora più superficiale, stimato a soli 1,2 chilometri dal suolo.

Entrambi i fenomeni sono stati localizzati nell’area compresa tra la Solfatara e via Antiniana. Se l’assenza di scosse di forte intensità regala qualche momento di respiro, restano da affrontare i pesanti disagi quotidiani della popolazione. A tracciare il quadro della situazione è stato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Il primo cittadino ha posto l’accento in particolare sull’emergenza abitativa: gli sfollati registrati hanno ormai superato quota trecento, ed è un numero drammaticamente destinato a salire a mano a mano che avanzano le verifiche tecniche sugli immobili.

CAMPI FLEGREI, LA RIAPERTURA DEL PORTO, GLI SFOLLATI DEL TERREMOTO E LA RIUNIONE IN PREFETTURA

Sul fronte dei servizi e dei collegamenti si registra tuttavia un primo segnale di ripartenza. Nella giornata di ieri l’Ufficio Circondariale Marittimo ha firmato l’ordinanza per la riapertura del porto commerciale di Pozzuoli, scattata regolarmente alle 7:00 di questa mattina. La banchina del molo puteolano era stata infatti interdetta e dichiarata inagibile dalla Capitaneria di Porto a seguito delle attente verifiche condotte nella serata di venerdì.

La macchina dei soccorsi rimane comunque in stato di massima allerta. Alle ore 10:00 è prevista la nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Napoli. Qua prenderanno parte tutti i sindaci dell’area flegrea per fare il punto sui danni. Si parlera anche della gestione dell’assistenza alla popolazione e sulle prossime misure di sicurezza da adottare.