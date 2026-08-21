Resort abusivo a Ischia, la Regione Campania vuole vederci chiaro

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La Regione Campania ha intenzione di andare a fondo del caso del resort abusivo a Barano d’Ischia scoperto dai carabinieri e chiede una relazione al comune

NAPOLI – La Regione Campania ha intenzione di capire cosa non ha funzionato nel sistema dei controlli del comune di Barano d’Ischia riguardo la realizzazione di un resort abusivo. Per farlo ha inviato una nota al Comune di Barano d’Ischia, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale e al Comando di Polizia Locale, chiedendo riscontro sulle attività ricognitive e sui provvedimenti amministrativi adottati in relazione al complesso di opere abusive scoperto in località Capogrosso-Scarrupata.

La richiesta è firmata dall’assessore al Governo del Territorio e Patrimonio Vincenzo Cuomo e dal Direttore Generale della Direzione Governo del Territorio, Alberto Romeo Gentile. L’iniziativa prende spunto proprio dall’operazione dei carabinieri cui la stampa ha dato riscontro. Una operazione che ha portato al sequestro, da parte dei Carabinieri, di un articolato sistema di opere edilizie realizzato in un’area della costa di Ischia classificata a elevato rischio geologico e geotecnico e di particolare pregio paesaggistico.

Nella nota, la Direzione Generale ha chiesto all’Amministrazione comunale di fornire una relazione dettagliata sulle attività di verifica già svolte e sulle procedure amministrative eventualmente attivate a seguito degli accertamenti.

«Le aree di pregio paesaggistico e a rischio frana molto elevato, come quella di Capogrosso-Scarrupata, richiedono massima attenzione da parte di tutti i livelli istituzionali – ha dichiarato l’assessore al Governo del Territorio, Vincenzo Cuomo -. Per questo abbiamo chiesto formalmente al Comune di Barano d’Ischia di rendicontare le attività ricognitive e i provvedimenti amministrativi adottati. La Regione resta a disposizione per ogni forma di collaborazione utile a tutelare un territorio fragile come quello dell’isola d’Ischia, e attende riscontro in tempi celeri», ha concluso Cuomo.