3 minuti per la lettura

La città partenopea si prepara a navigare un mare di emozioni e innovazione con il lancio di “Storie d’aMARE”. Nasce a Napoli una biblioteca murale digitale destinata a diventare un faro di creatività per i giovani autori delle scuole superiori.

NAPOLI – La città partenopea si prepara a navigare un mare di emozioni e innovazione con il lancio di “Storie d’aMARE”. Nasce a Napoli una biblioteca murale digitale destinata a diventare un faro di creatività per i giovani autori delle scuole superiori. Questo ambizioso progetto, inaugurato presso l’Aula Matilde Serao dell’Università Parthenope, consente di raccogliere e diffondere le opere di talenti emergenti attraverso un QR code, rendendo la letteratura accessibile a tutti.

STORIE D’AMARE

“Storie d’aMARE” è parte integrante di “Biblio Young Naples. Un mare di sentimenti”, un’iniziativa vincitrice del bando “Giovani in Biblioteca”, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con questo progetto, Napoli intende dare voce e spazio alla creatività dei suoi giovani, trasformando le emozioni in parole e storie e arricchendo il panorama culturale della città.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

La direttrice della biblioteca, Rosa Maiello, ha aperto l’incontro accogliendo una cinquantina di giovani partecipanti e portando i saluti del pro rettore alla terza missione, professor Renato Passaro. Anche Silvia Campanile, presidente dell’associazione Leggere per…, ha illustrato le finalità di questa iniziativa, sottolineando l’importanza di connettere le nuove generazioni con il mondo della lettura e della scrittura.

Il primo laboratorio, guidato dallo scrittore Antonio Ferrara e dalla fotografa Marianna Cappelli, ha invitato i ragazzi a esplorare e scrivere storie ispirate ai temi del “mare dentro”, un viaggio profondo tra emozioni ed esperienze personali.

STORIE D’AMARE: LA BIBLIOTECA MURALE DIGITALE

La proposta di “Storie d’aMARE” va oltre la scrittura. La biblioteca murale digitale rappresenta un’innovazione significativa: un poster che raccoglie le opere dei giovani autori, accessibili tramite QR code. Questo permette a chiunque di scaricare e godere delle storie nate dall’immaginazione degli studenti. I poster verranno affissi in biblioteche, scuole e spazi pubblici, amplificando la diffusione della cultura letteraria tra i giovani.

OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Il progetto non si limita a questo. Sono già aperte le iscrizioni per un ciclo di seminari e laboratori su editoria e scrittura creativa, curati dall’associazione IoCiSto, che si svolgeranno da novembre a marzo presso la biblioteca dell’Ateneo. Questi incontri offriranno ai partecipanti l’opportunità di approfondire la filiera del libro e apprendere tecniche di scrittura da esperti del settore. Le opere create durante i seminari saranno raccolte e pubblicate in un volume dalle edizioni Guida.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

“Storie d’aMARE” è rivolto non solo agli studenti dell’Ateneo, ma a tutti i giovani tra i 16 e i 30 anni residenti a Napoli, con un massimo di 35 partecipanti. Per iscriversi o ottenere ulteriori informazioni sulle attività, è possibile contattare l’indirizzo email: byn@uniparthenope.it.

Napoli si pone come palcoscenico ideale per dar vita a nuove storie, ricche di emozioni e significati. Con “Storie d’aMARE”, la città non solo celebra la sua tradizione letteraria, ma investe nel futuro, incoraggiando i giovani a scrivere e condividere le proprie narrazioni. Un’iniziativa che promette di far ondeggiare il mare della cultura e dell’arte in un porto sempre più affollato di idee e progetti.