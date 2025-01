Napoli, omaggio a Pino Daniele: inaugurato il murale nella sua scuola

3 minuti per la lettura

Napoli, omaggio a Pino Daniele. Inaugurazione del murale nella sua scuola e presentazione del libro “Feeling” di Gianni Valentino. Un’emozionante cerimonia per l’artista che ha messo in musica la nostra anima.

NAPOLI – Mercoledì 22 gennaio, un’emozionante cerimonia ha segnato l’inaugurazione del murale dedicato a Pino Daniele nell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Elena di Savoia-Diaz”. Luogo che l’artista partenopeo ha frequentato durante gli anni della sua formazione. Un tributo che affonda le radici nella memoria storica della città e nella musica che ha segnato un’epoca. L’occasione è stata anche la presentazione del libro “Feeling” di Gianni Valentino, giornalista e poeta/performer che, con grande passione, ha esplorato l’anima dell’artista napoletano scomparso nel 2015.

NAPOLI, OMAGGIO A PINO DANIELE

«Annunciamo la gioia di stare in questa aula e di inaugurare il murale realizzato dagli studenti in suo onore», ha dichiarato Gianni Valentino. Questo lavoro si ispira alle parole di Pino Daniele, in particolare alla sua canzone “Tempo di cambiare” e alla frase che ancora oggi risuona forte e chiara: “Io non voglio indifferenza, voglio più coscienza”. Questi versi rappresentano il cuore di un cambiamento che ha toccato intere generazioni.

La cerimonia, che si è svolta nel cuore del centro antico di Napoli, ha visto la partecipazione della dirigente scolastica Daniela Oliviero, del musicista Gianni Guarracino e del giornalista Gennaro Marco Duello. L’inaugurazione del murale è stata, infatti, solo uno degli aspetti di un progetto che punta a celebrare la figura di Pino Daniele, uno degli artisti più amati e significativi della musica italiana.

Valentino ha aggiunto: «La gioia di essere in questa aula per me è pazzesca. Non avrei mai immaginato di scrivere un libro su Pino Daniele quando ero ragazzino, quando facevo gli striscioni per andare dalla periferia della città ai suoi concerti. So bene cosa significa essere cresciuto con i nastri, gli album che si passavano da casa a casa, da amico ad amico, da cuore a cuore. Questa è una delle aule dove ha studiato».

NAPOLI, OMAGGIO A PINO DANIELE: IL MURALE NELLA SUA SCUOLA

Il murale, che da oggi arricchisce la scuola, si trova proprio nell’aula che, dopo la morte dell’artista, è stata intitolata a Pino Daniele nel 2016. Realizzato con la collaborazione degli studenti e del giovane artista Corrado Teso, che lavora per la Fondazione Jorit, il murale si fa portavoce di una generazione che ha ascoltato, amato e vissuto la musica del celebre artista partenopeo, in un connubio tra arte, educazione e memoria collettiva.

IL LIBRO “FEELING” DI GIANNI VALENTINO

Il libro “Feeling” di Gianni Valentino, edito da Colonnese Editore, racconta un Pino Daniele inedito, lontano dall’immagine canonica del cantante e chitarrista. Attraverso l’analisi di 12 canzoni, Valentino esplora diversi aspetti della personalità dell’artista: il compositore di colonne sonore, il musicista dalle sonorità strumentali, il poeta delle parole crude e vere, ma anche il reporter che, con poche righe, riusciva a raccontare il cuore della cronaca.

IL DIPLOMA DI PINO DANIELE

Durante l’evento è stato esposto anche il diploma di “Ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio con l’estero” di Pino Daniele, rilasciato dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale ‘A. Diaz’ nell’anno scolastico 1974-1975.

LE INIZIATIVE DELLA SCUOLA

Il murale, insieme ad altri progetti educativi, è parte di un’iniziativa più ampia della scuola, che quest’anno ha vinto il bando “Scuola Viva” con il progetto “Azione di accompagnamento”, in collaborazione con la Fondazione Jorit. Inoltre, la scuola sta lavorando a un corto cinematografico, “Terra Mia”, ideato dal giovane regista Andrea Piretti, come ulteriore omaggio all’eredità culturale di Pino Daniele.